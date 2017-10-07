Медведев 9-11 октября посетит Алжир и Марокко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник отправляется в поездку в Северную Африку, в ходе которой посетит Алжир и Марокко.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, программа визита Д.Медведева в Алжир 9-10 октября предусматривает переговоры с премьер-министром и встречу с президентом страны, беседы с председателями обеих палат парламента.

В ходе переговоров Д.Медведева в Алжире будут обсуждаться пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной, культурной сферах. По итогам визита планируется подписание ряда межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов.

10-11 октября глава правительства России посетит Марокко, где будет принят королем, проведет переговоры с премьер-министром страны и также встретится с председателями обеих палат парламента.

На переговорах в Рабате будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества России и Марокко в таких сферах, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи.

Ожидается подписание ряда двусторонних соглашений и документов.