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СНГ 07.10.2017 15:55

Президент Киргизии пообещал честные выборы, если он тоже не погибнет в ДТП

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что обеспечит проведение честных выборов, если не погибнет, как вице-премьер Темир Джумакадыров, который утром в субботу получил смертельные травмы в дорожно-транспортном происшествии под Бишкеком.

"Осталась всего неделя до выборов нового президента, и я не могу обойти стороной эту тему. Много грязи выливается о том, что власть хочет провести грязные выборы, много моих товарищей пострадало, некоторые погибли ради того, чтобы были честные выборы. Если только я не погибну, как Темир Курмангазиевич (Джумакадыров), я с каждым разберусь, но выборы будут честными!" - заявил президент Киргизии А.Атамбаев, выступая в субботу на церемонии вручения государственных наград.

Он отметил, что погибший в ДТП Т.Джумакадыров "был одним из успешных руководителей республики", ему было всего 38 лет.

"Т.Джумакадыров ехал в Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков. На встречную полосу почему-то выехал КАМАЗ", - заметил глава государства.

Говоря о предстоящих президентских выборах, А.Атамбаев подчеркнул, что для него главным критерием является то, чтобы "новый президент вел страну этой же дорогой, не обманывал народ несбыточными обещаниями, а был честным и порядочным, чтобы понимал, что главное в стране - мир и стабильность и чтобы люди жили богато".

"Привыкайте, думайте, нужны ли нам прежние времена, нужно ли нам, чтобы снова проливалась кровь в нашей стране", - сказал глава государства.

Он надеется, что за шесть лет "заслужил доверие граждан республики". "И когда наш местный бай-манапчик (богатый человек - ИФ) говорит, что за шесть лет ничего не сделано, коррупция (...) Раньше я проявлял мягкость, был доверчивым, но таких надо выжигать каленым железом. И место вам в тюрьме!" - подчеркнул А.Атамбаев.

Как сообщалось, вице-премьер Киргизии по вопросам безопасности Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джангырчиев и водитель погибли в ДТП с участием автомобиля "Тойота Ландкрузер" и грузовика "КАМАЗ". Лобовое столкновение автомобилей произошло в субботу в 07:30 (04:30 мск) на 36 км трассы Бишкек - Чалдовар. Сообщалось, что на этом участке дороге идет ремонт.

В связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье 281 Уголовного кодекса Киргизии "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств". "Его расследование на контроль министр внутренних дел Улан Исраилов", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в МВД Киргизии.

Вице-премьер Т.Джумакадыров курировал в правительстве вопросы безопасности и возглавлял республиканский штаб по подготовке и проведению назначенных на 15 октября выборов президента Киргизии. Вице-премьером он был назначен 26 августа, до этого занимал пост секретаря Совета безопасности республики.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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