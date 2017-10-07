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Внешняя политика 07.10.2017 13:43

Алиев поздравил Путина с 65-летием, лидеры двух стран обменялись мнениями по перспективам сотрудничества – пресс-служба президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в телефонном разговоре поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

"И.Алиев поздравил В.Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов и достижений в деле улучшения благосостояния народа России", - отмечается в сообщении.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества во всех направлениях, основанного на принципах стратегического партнерства Азербайджана и России.

"И.Алиев и В.Путин также обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества", - подчеркивает пресс-служба президента Азербайджана.

В.Путин 7 октября отмечает 65-летие.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]