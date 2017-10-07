Президент Украины подписал продление закона об особом статусе отдельных районов Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2167-VIII "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Об этом сообщает в субботу пресс-служба президента Украины.
Как сообщалось, это документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления - ИФ), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".
В пресс-службе президента Украины отмечают, что данный закон также определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается приверженной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и устава ООН. Также в законе отмечено, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах международно признанных границ является целостной и неприкосновенной.
"Закон создает и необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН, в частности с учетом постановления Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 № 253-VIII "Об одобрении обращений от имени Украины в Совет безопасности Организации Объединенных Наций и совет Европейского Союза относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности ", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, 6 октября 2017 года Верховная Рада Украины продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.
За соответствующий закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№7164) за основу и в целом проголосовали 229 народных депутатов.
"Ответственное голосования большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам - усилить международное давление на Россию", - подчеркнул П.Порошенко в своем видеообращении в связи с принятием закона.
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