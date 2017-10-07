Эрдоган заявил о готовности ВС Турции присоединиться к операции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности ВС страны присоединиться к операции в сирийском Идлибе, которую ранее начала оппозиционная Свободная сирийская армия, заявил он в субботу в эфире местного телевидения.
"Мы предпринимаем новые шаги, чтобы убедиться в безопасности в Идлибе. Сегодня в Идлибе началась серьезная операция, и она будет продолжена", - заявил он.
Р.Т.Эрдоган отметил, что в настоящее время турецких военнослужащих в Идлибе нет.
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