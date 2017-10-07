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Дальнее зарубежье 07.10.2017 17:20

Эрдоган заявил о готовности ВС Турции присоединиться к операции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности ВС страны присоединиться к операции в сирийском Идлибе, которую ранее начала оппозиционная Свободная сирийская армия, заявил он в субботу в эфире местного телевидения.

"Мы предпринимаем новые шаги, чтобы убедиться в безопасности в Идлибе. Сегодня в Идлибе началась серьезная операция, и она будет продолжена", - заявил он.

Р.Т.Эрдоган отметил, что в настоящее время турецких военнослужащих в Идлибе нет.

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Тэги: СИРИЯ, ЭРДОГАН, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]