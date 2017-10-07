В ОДКБ заявили о готовности коллективных сил при необходимости оказать помощь Армении

Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) окажут при необходимости помощь Армении, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Надеюсь, дело до этого не дойдет, но если вдруг странам ОДКБ, в том числе Армении, потребуется реальная помощь, то коллективные силы будут готовы оказать содействие", - сказал А.Сидоров на брифинге в рамках учений Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Поиск-2017" на полигоне Баграмян в Армении.

Он напомнил, что войска ОДКБ предназначены для защиты суверенитета и территориальной целостности стран - участников Организации. "Это (участие - ИФ) происходит при обращении стран-членов ОДКБ, решение принимает Совет коллективной безопасности. Если вдруг потребуется такая помощь, то войска КСОР будут готовы помочь, выполнить задачу, предусмотренную уставом", - отметил А.Сидоров.