Премьер Армении 9 октября едет с визитом в Иран

Премьер-министр Армении Карен Карапетян по приглашению первого вице-президента Ирана Эсхада Джахангири 9 октября с двухдневным официальным визитом посетит Иран.
Как сообщает пресс-служба правительства Армении в субботу, К.Карапетян в Тегеране встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани, Э.Джахангири, председателем парламента Али Лариджани.
К.Карапетян посетит также спортивный клуб "Арарат", где встретится с представителями армянской общины, в том числе деловых кругов.
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