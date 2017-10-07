Премьер Армении 9 октября едет с визитом в Иран

Премьер-министр Армении Карен Карапетян по приглашению первого вице-президента Ирана Эсхада Джахангири 9 октября с двухдневным официальным визитом посетит Иран.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении в субботу, К.Карапетян в Тегеране встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани, Э.Джахангири, председателем парламента Али Лариджани.

К.Карапетян посетит также спортивный клуб "Арарат", где встретится с представителями армянской общины, в том числе деловых кругов.