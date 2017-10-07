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Регион 07.10.2017 14:34

Премьер Армении 9 октября едет с визитом в Иран

Премьер-министр Армении Карен Карапетян по приглашению первого вице-президента Ирана Эсхада Джахангири 9 октября с двухдневным официальным визитом посетит Иран.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении в субботу, К.Карапетян в Тегеране встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани, Э.Джахангири, председателем парламента Али Лариджани.

К.Карапетян посетит также спортивный клуб "Арарат", где встретится с представителями армянской общины, в том числе деловых кругов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ИРАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]