Премьер Грузии опроверг информацию СМИ о своем выдвижении кандидатом в президенты

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявляет, что не намерен баллотироваться в 2018 году на пост президента.
"Я не намерен баллотироваться на пост президента. У нас еще очень много важных дел. Обещания, которые мы дали народу, должны быть выполнены, и наша команда делает все для этого", - сказал в субботу журналистам Г.Квирикашвили.
В грузинских СМИ появилась информация, что на предстоящих президентских выборах правящая партия может выдвинуть на пост президента кандидатуру премьер-министра Г.Квирикашвили.
В свою очередь, действующий президент Георгий Маргвелашвили не раз заявлял журналистам, что пока не определился, будет или нет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года, которые, согласно принятым парламентом недавно конституционным поправкам, в последний раз будут проводиться путем прямого голосования.
Следующие президентские выборы в 2024 году будут проходить в Грузии по новой системе. Президента будут избирать 300 назначенных выборщиков.
Оппозиция и действующий президент считают эту конституционную поправку неприемлемой, нарушающей принципы демократии.
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