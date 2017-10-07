Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 21° Завтра 14° 22° 10 Окт 15° 24° 11 Окт 17° 23°

Дальнее зарубежье 07.10.2017 18:22

Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

Королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду присвоили звание "Почётный доктор МГИМО", передает корреспондент "Интерфакса".

"С глубокой признательностью хочу выразить искреннюю благодарность университету МГИМО за присвоение мне звания почетного доктора, которое я счастлив принять от вашего знаменитого университета, прославившегося своей славной историей, это мощный маяк науки и образования", - сказал король Сальман на церемонии в МГИМО в субботу.

"С этой высокой трибуны я призываю университеты и исследовательские центры наших дружественных стран протянуть мосты взаимодействия и сотрудничества во имя укрепления целеустремленного диалога углубления и популяризации знаний, развития совместной исследовательской базы на благо наших народов и всего мира", - добавил он.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, вручая диплом саудовскому монарху, отметил, что звание почетного доктора присваивается "за огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами".

В церемонии также приняла участие министр образования РФ Ольга Васильева.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОЛЬ, МГИМО


Похожие новости


Король Саудовской Аравии призывает Иран придерживаться принципов добрососедства на Ближнем Востоке Король Саудовской Аравии: мы требуем от Ирана отказаться от вмешательства в дела стран Ближнего Востока Саудовская Аравия будет взаимодействовать с РФ с целью достижения стабильности на мировом рынке нефти - король Короля Саудовской Аравии ждут в РФ в начале октября - Богданов Король Саудовской Аравии Салман посетит Россию в октябре - газета Дата визита в РФ короля Саудовской Аравии пока неизвестна - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]