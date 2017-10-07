Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

Королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду присвоили звание "Почётный доктор МГИМО", передает корреспондент "Интерфакса".

"С глубокой признательностью хочу выразить искреннюю благодарность университету МГИМО за присвоение мне звания почетного доктора, которое я счастлив принять от вашего знаменитого университета, прославившегося своей славной историей, это мощный маяк науки и образования", - сказал король Сальман на церемонии в МГИМО в субботу.

"С этой высокой трибуны я призываю университеты и исследовательские центры наших дружественных стран протянуть мосты взаимодействия и сотрудничества во имя укрепления целеустремленного диалога углубления и популяризации знаний, развития совместной исследовательской базы на благо наших народов и всего мира", - добавил он.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, вручая диплом саудовскому монарху, отметил, что звание почетного доктора присваивается "за огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами".

В церемонии также приняла участие министр образования РФ Ольга Васильева.