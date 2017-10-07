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Дальнее зарубежье 07.10.2017 19:21

Бывшая жена Трампа Ивана объяснила свой отказ от должности посла США в Чехии любовью к "идеальной жизни" в США

Экс-супруга президента США Ивана Трамп отказалась от его предложения сделать ее послом США в Чехии, чтобы не уезжать из Соединенных Штатов, где у нее сложилась "идеальная жизнь", сообщает телеканал "Си-Би-Эс".

"Мне предложили быть американским послом в Чехии. Дональд (Трамп - ИФ) сказал мне: "Ивана, если ты этого хочешь, я тебе это дам"... Окей, но зачем мне уезжать и прощаться с Майами зимой, с Сен-Тропе летом и с Нью-Йорком осенью и весной? У меня идеальная жизнь", - заявила она в интервью телеканалу, полная версия которого будет показана 8 октября.

В настоящее время опубликованы выдержки этого интервью.

Она также сообщила, что посоветовала своему бывшему супругу писать в "Твиттере", чтобы избежать ситуаций с неверной интерпретацией СМИ его заявлений.

И.Трамп была первой супругой Д.Трампа, они поженились в 1977 году, а развелись в 1992 году. Она родилась и выросла в Чехословакии. И.Трамп - мать троих из пяти детей Д.Трампа - Дональда, Эрика и Иванки Трампов.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ЭКС/СУПРУГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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