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Дальнее зарубежье 07.10.2017 18:54

Замглавы МИД РФ сообщил о заинтересованности Саудовской Аравии в расширении ВТС с Россией

Саудовская Аравия заинтересована в расширении военно-технического сотрудничества с Россией, заявил замглавы мид рф Михаил Богданов.

"Я уверен, что есть большой интерес к углублению и расширению сотрудничества в этой сфере (ВТС)", - сказал М.Богданов журналистам в субботу.

Он отметил, что это "свидетельствует о растущем уровне доверия" между Москвой и Эр-Риядом.

Замминистра не ответил на вопрос, заключён ли уже контракт на поставку Саудовской Аравии комплексов С-400.

Накануне в Москве назвали безосновательными озабоченности Пентагона в связи с интересом Эр-Рияда к российским зенитно-ракетным комплексам С-400, поскольку военно-техническое сотрудничество РФ и Саудовской Аравии не направлено против третьих стран.

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]