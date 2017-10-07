Замглавы МИД РФ сообщил о заинтересованности Саудовской Аравии в расширении ВТС с Россией

Саудовская Аравия заинтересована в расширении военно-технического сотрудничества с Россией, заявил замглавы мид рф Михаил Богданов.

"Я уверен, что есть большой интерес к углублению и расширению сотрудничества в этой сфере (ВТС)", - сказал М.Богданов журналистам в субботу.

Он отметил, что это "свидетельствует о растущем уровне доверия" между Москвой и Эр-Риядом.

Замминистра не ответил на вопрос, заключён ли уже контракт на поставку Саудовской Аравии комплексов С-400.

Накануне в Москве назвали безосновательными озабоченности Пентагона в связи с интересом Эр-Рияда к российским зенитно-ракетным комплексам С-400, поскольку военно-техническое сотрудничество РФ и Саудовской Аравии не направлено против третьих стран.