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Дальнее зарубежье 07.10.2017 16:32

Не менее 14 человек погибли в ДТП на юго-западе Пакистана - СМИ

В пакистанской провинции Белуджистан столкнулись автобус и минифургон, не менее 14 человек погибли, еще 27 получили ранения, сообщают в субботу западные СМИ.

Все погибшие находились в фургоне. В автобусе на пикник ехали студенты и университетские преподаватели, все они получили травмы.

Инцидент произошел в округе Мастунг.

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Тэги: ПАКИСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]