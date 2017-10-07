Не менее 14 человек погибли в ДТП на юго-западе Пакистана - СМИ

В пакистанской провинции Белуджистан столкнулись автобус и минифургон, не менее 14 человек погибли, еще 27 получили ранения, сообщают в субботу западные СМИ.

Все погибшие находились в фургоне. В автобусе на пикник ехали студенты и университетские преподаватели, все они получили травмы.

Инцидент произошел в округе Мастунг.