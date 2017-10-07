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Внутренняя политика 07.10.2017 17:14

Санкционированный митинг оппозиции в Баку завершился без инцидентов – полиция

Санкционированный Исполнительной властью Баку митинг оппозиции на стадионе "Мехсул" Ясамальского района азербайджанской столицы завершился без инцидентов, сообщает Главное управление полиции (ГУП) Баку.

Согласно информации ГУП, в акции приняли участие порядка 1,2 тыс. членов и сторонников ряда оппозиционных партий.

Участники митинга выступали с политическими и социальными лозунгами.

В митинге приняли участие представители Партии Народного Фронта Азербайджана, Национального Совета демократических сил и др. оппозиционных партий.

А.Азизов

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Тэги: ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]