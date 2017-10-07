Глава МИД Азербайджана примет участие в СМИД ГУАМ в Тбилиси

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит рабочий визит в Грузию.

"Э.Мамедъяров примет 8 октября участие в заседании Совета глав МИД стран-членов ГУАМ в Тбилиси, приуроченного к 20-летию создания организации", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров выступит на заседании, а также проведет ряд двусторонних встреч.

А.Азизов