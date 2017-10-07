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Внешняя политика 07.10.2017 17:37

Глава МИД Азербайджана примет участие в СМИД ГУАМ в Тбилиси

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит рабочий визит в Грузию.

"Э.Мамедъяров примет 8 октября участие в заседании Совета глав МИД стран-членов ГУАМ в Тбилиси, приуроченного к 20-летию создания организации", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров выступит на заседании, а также проведет ряд двусторонних встреч.

А.Азизов

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Тэги: МИД, ГУАМ, САММИТ


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