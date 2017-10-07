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Происшествия 07.10.2017 18:03

Автобус с туристами перевернулся в турецкой Анталье, есть жертвы

Пассажирский автобус перевернулся на шоссе в турецкой Анталье, три человека погибли, еще около десяти получили травмы, сообщает в субботу телеканал NTV.

Авария произошла в районе города Манавгат. Пострадавших доставили в больницу, один из них - в тяжелом состоянии.

По данным телеканала, в автобусе ехали граждане ФРГ.

Как сообщает турецкая газета Hurriyet, среди пострадавших в аварии - маленький ребенок. Издание также отмечает, что один из 11 травмированных находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением на мокрой после дождя дороге.

На место происшествия прибыла полиция, пожарные и врачи. По данным издания, раненых доставали из покореженного микроавтобуса с помощью специнструментов. Водитель транспортного средства доставлен в полицейский участок.

Национальность погибших и пострадавших в автоаварии газета не сообщает.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ДТП, ТУРИСТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]