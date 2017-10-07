Ситуация в Сирии и подготовка саммитов СНГ и ЕврАзЭС стали темами совещания Путина с постоянными членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, подготовку к предстоящим саммитам СНГ и ЕврАзЭС, а также ряд внутрироссийских проблем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Участники совещания обменялись мнениями по положению дел в Сирии с акцентом на позитивную динамику развития ситуации после эффективных действий ВКС России в поддержку наступательной операции сирийской армии", - сказал Д.Песков в субботу журналистам.
"Обсуждались также вопросы подготовки предстоящих на будущей неделе саммитов СНГ и ЕврАзЭС", - добавил пресс-секретарь.
"Кроме того, поднимался ряд вопросов текущей социально-экономической внутрироссийской повестки дня", - добавил он.
"Постоянные члены Совета безопасности РФ тепло поздравили президента с юбилеем", - отметил Д.Песков.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.
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