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СНГ 07.10.2017 19:51

Автобус и грузовик столкнулись в Забайкалье, есть жертвы и пострадавшие

Грузовой автомобиль и автобус столкнулись в Карымском районе Забайкальского края, сообщается на официальном сайте регионального главного управления МЧС в субботу.

По данным источника в экстренных службах, один человек погиб, 14 пострадали, трое госпитализированы.

"Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом лоб в лоб. Проверяется информация о выезде автобуса на встречную полосу движения. Однако будет проверена и возможная вина водителя грузовика", - сказал источник.

В настоящее время на месте работает оперативная группа Карымского пожарно-спасательного гарнизона.

Накануне в России произошло сразу два крупных ДТП с участием автобусов, повлекшие многочисленные жертвы.

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Тэги: ЗАБАЙКАЛЬЕ, ДТП, АВТОБУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]