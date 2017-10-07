Автобус и грузовик столкнулись в Забайкалье, есть жертвы и пострадавшие

Грузовой автомобиль и автобус столкнулись в Карымском районе Забайкальского края, сообщается на официальном сайте регионального главного управления МЧС в субботу.

По данным источника в экстренных службах, один человек погиб, 14 пострадали, трое госпитализированы.

"Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом лоб в лоб. Проверяется информация о выезде автобуса на встречную полосу движения. Однако будет проверена и возможная вина водителя грузовика", - сказал источник.

В настоящее время на месте работает оперативная группа Карымского пожарно-спасательного гарнизона.

Накануне в России произошло сразу два крупных ДТП с участием автобусов, повлекшие многочисленные жертвы.