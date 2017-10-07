Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве в выборы президента Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвиняет власти соседнего Казахстана в попытках навязать Киргизии "своего" кандидата в президенты.

"Я понимаю, почему так хочет нам навязать именно таких руководителей казахская власть, они любят Бакиева (экс-президент Киргизии - ИФ), я до сих пор слышу от официальных лиц Казахстана, что Бакиевы правильно делали, расстреливая людей (во время столкновений власти и оппозиции 7 апреля 2010 года - ИФ)", - заявил А. Атамбаев в субботу на церемонии вручения государственных наград.

Президент Киргизии сказал, что поддерживает мнение своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева о необходимости участия в политике молодых людей. "Но кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?" - отметил А. Атамбаев.

"Не надо нас учить, мы нашли свой путь, (...) каждый народ должен выбирать своего правителя, и он заслуживает того, кого выберет", - подчеркнул президент Киргизии. о

Прозвучавшее в субботу заявление А.Атамбаева было его первой публичной реакцией на прошедшую в конце сентября встречу президента Казахстана Н.Назарбаева с оппозиционным кандидатом на пост президента Киргизии, лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт", экс-премьером Омурбеком Бабановым. Эта встреча вызвала резко негативную реакцию в Киргизии, МИД республики заявил, что расценивает эту встречу как попытку вмешательства во внутренние дела республики.

Эксперты в Киргизии называют О.Бабанова основным соперником кандидата от пропрезидентской Социал-демократической партии, бывшим главой правительства Сооронбаем Жээнбековым.

В свою очередь, МИД Казахстана заявил решительный протест в связи с высказываниями А.Атамбаева.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан в связи с высказываниями президента Кыргызской Республики А.Атамбаева от 7 октября 2017 г. в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами", - говорится в распространенном в субботу заявлении МИД.

"Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами", - отмечается в заявлении.

Там подчеркивается, что "казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом".

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. На пост главы государства претендуют 12 кандидатов.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.