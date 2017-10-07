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Дальнее зарубежье 07.10.2017 20:50

Полиция Лондона арестовала человека после наезда автомобиля на тротуар, есть пострадавшие

Британская полиция арестовала одного человека после наезда автомобиля на тротуар неподалеку от музея естествознания в районе Южного Кенсингтона в Лондоне, сообщает в субботу Би-би-си.

Согласно информации полиции, есть "некоторое число" пострадавших.

По информации корреспондента Би-би-си Хлои Хэйворд, травмы не опасны для жизни.

Согласно ее данным, в настоящее время место инцидента оцеплено полицией. Стражи порядка выясняют обстоятельства.

"Много полицейских на месте происшествия, вертолеты, и я видела карету скорой помощи, в которую определенно кого-то положили, но неясно, какой степени тяжести травма", - добавила она.

По словам очевидца Сары Фродшем, которая в момент инцидента находилась на улице возле музея, на месте происшествия были слышны звуки выстрелов.

"Когда мы ждали зеленого света, мы услышали то, что мне показалось звуками стрельбы, и я увидела автомобиль, который заехал на тротуар... Когда все стало тихо, мы вернулись туда, где были, и увидели лежащего на земле мужчину, которого держала полиция", - сказала она.

Полиция Лондона называет произошедшее аварией.

Неподалеку от места инцидента дежурят кареты скорой помощи.

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Тэги: ЛОНДОН, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]