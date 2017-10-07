Полиция Лондона арестовала человека после наезда автомобиля на тротуар, есть пострадавшие

Британская полиция арестовала одного человека после наезда автомобиля на тротуар неподалеку от музея естествознания в районе Южного Кенсингтона в Лондоне, сообщает в субботу Би-би-си.
Согласно информации полиции, есть "некоторое число" пострадавших.
По информации корреспондента Би-би-си Хлои Хэйворд, травмы не опасны для жизни.
Согласно ее данным, в настоящее время место инцидента оцеплено полицией. Стражи порядка выясняют обстоятельства.
"Много полицейских на месте происшествия, вертолеты, и я видела карету скорой помощи, в которую определенно кого-то положили, но неясно, какой степени тяжести травма", - добавила она.
По словам очевидца Сары Фродшем, которая в момент инцидента находилась на улице возле музея, на месте происшествия были слышны звуки выстрелов.
"Когда мы ждали зеленого света, мы услышали то, что мне показалось звуками стрельбы, и я увидела автомобиль, который заехал на тротуар... Когда все стало тихо, мы вернулись туда, где были, и увидели лежащего на земле мужчину, которого держала полиция", - сказала она.
Полиция Лондона называет произошедшее аварией.
Неподалеку от места инцидента дежурят кареты скорой помощи.
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