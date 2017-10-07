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Внешняя политика 07.10.2017 21:55

Эрдоган в конце октября посетит Баку – пресс-служба президента Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце октября посетит с визитом Азербайджан.

«7 октября президент Турции Р.Т.Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным аспектам азербайджано-турецких двусторонних отношений», - отмечается в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

В ходе разговора лидеры двух стран отметили успешное развитие двусторонних отношений.

«В то же время были обсуждены вопросы, касающиеся визита президента Турции в Азербайджан в конце октября, и программу визита», - подчеркивает пресс-служба.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]