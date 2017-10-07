Эрдоган в конце октября посетит Баку – пресс-служба президента Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце октября посетит с визитом Азербайджан.

«7 октября президент Турции Р.Т.Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным аспектам азербайджано-турецких двусторонних отношений», - отмечается в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

В ходе разговора лидеры двух стран отметили успешное развитие двусторонних отношений.

«В то же время были обсуждены вопросы, касающиеся визита президента Турции в Азербайджан в конце октября, и программу визита», - подчеркивает пресс-служба.

А.Азизов