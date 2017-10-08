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Дальнее зарубежье 08.10.2017 09:14

Посол США в РФ Хантсман: наши страны могут усадить КНДР за стол переговоров

Новый американский посол в РФ Джон Хантсман надеется улучшить отношения между США и Россией, которые, по его мнению, могут совместными усилиями усадить КНДР за стол переговоров.

Выступая на закрытой церемонии в столице штата Юта Солт-Лейк-Сити в свою честь, Дж.Хантсман заявил, что доверие между Соединенными Штатами и РФ "находится на низком уровне, так как многие американцы считают, что Россия хочет подорвать американскую демократию на фоне расследований приписанного РФ вмешательства в выборы". "Это уже не внутрипартийная проблема на политическом уровне", - приводит его слова агентство Ассошиэйтед пресс (АП).

При этом посол отметил, что "хочет улучшить отношения, но первый шаг (на пути к этому - ИФ) - это возвращение украинского контроля (над территориями - ИФ) в пределах международно признанных границ".

"Это вопрос касается не только США, но и Европы, Канады и практически каждой другой развитой страны", - подчеркнул американский дипломат.

В своей речи он выразил надежду на то, что две страны, действуя сообща, смогут усадить КНДР за стол переговоров.

"Действуя вместе, мы считаем, США и Россия могут заставить северокорейский режим сесть за стол переговоров, чтобы найти дипломатическое решение", - заявил Дж.Хантсман.

Кроме того, он также затронул тему борьбы с ИГИЛ и "продолжение диалога по Сирии".

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Тэги: США, РОССИЯ, ПОСОЛ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]