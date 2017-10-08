Посол США в РФ Хантсман: наши страны могут усадить КНДР за стол переговоров

Новый американский посол в РФ Джон Хантсман надеется улучшить отношения между США и Россией, которые, по его мнению, могут совместными усилиями усадить КНДР за стол переговоров.
Выступая на закрытой церемонии в столице штата Юта Солт-Лейк-Сити в свою честь, Дж.Хантсман заявил, что доверие между Соединенными Штатами и РФ "находится на низком уровне, так как многие американцы считают, что Россия хочет подорвать американскую демократию на фоне расследований приписанного РФ вмешательства в выборы". "Это уже не внутрипартийная проблема на политическом уровне", - приводит его слова агентство Ассошиэйтед пресс (АП).
При этом посол отметил, что "хочет улучшить отношения, но первый шаг (на пути к этому - ИФ) - это возвращение украинского контроля (над территориями - ИФ) в пределах международно признанных границ".
"Это вопрос касается не только США, но и Европы, Канады и практически каждой другой развитой страны", - подчеркнул американский дипломат.
В своей речи он выразил надежду на то, что две страны, действуя сообща, смогут усадить КНДР за стол переговоров.
"Действуя вместе, мы считаем, США и Россия могут заставить северокорейский режим сесть за стол переговоров, чтобы найти дипломатическое решение", - заявил Дж.Хантсман.
Кроме того, он также затронул тему борьбы с ИГИЛ и "продолжение диалога по Сирии".
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