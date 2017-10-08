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Дальнее зарубежье 08.10.2017 10:16

Президент США: в отношении Северной Кореи "сработать может только одна вещь"

Президент США Дональд Трамп заявил, что только "одна вещь может сработать" в отношении КНДР, но не уточнил какая именно.

"Президенты и их администрации вели переговоры с Северной Кореей на протяжении 25 лет, принимались соглашения и тратились огромные суммы денег, но это не сработало.

Соглашения нарушались ещё до того, как засыхали чернила, что выставляло переговорщиков со стороны США дураками", - написал президент у себя в микроблоге в "Твиттере".

"Извините, но сработать может только одна вещь!", - продолжил Д.Трамп, не сообщив, какая именно.

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Тэги: ТРАМП, СЕВКОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]