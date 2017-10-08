Президент США Дональд Трамп заявил, что только "одна вещь может сработать" в отношении КНДР, но не уточнил какая именно.
"Президенты и их администрации вели переговоры с Северной Кореей на протяжении 25 лет, принимались соглашения и тратились огромные суммы денег, но это не сработало.
Соглашения нарушались ещё до того, как засыхали чернила, что выставляло переговорщиков со стороны США дураками", - написал президент у себя в микроблоге в "Твиттере".
"Извините, но сработать может только одна вещь!", - продолжил Д.Трамп, не сообщив, какая именно.
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