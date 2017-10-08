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Происшествия 08.10.2017 10:59

Автобус с 44 пассажирами перевернулся на трассе в Хабаровском крае, есть пострадавший

Пассажирский автобус, следовавший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, перевернулся, пострадала женщина, сообщает МВД.

"В автобусе находилось 44 пассажира, пострадала 70-летняя женщина. Её госпитализировали с травмой средней степени тяжести", - сообщил агентству " Интерфакс - Дальний Восток" в воскресенье представитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Остальные пассажиры не пострадали, уточнил собеседник агентства.

"По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулём. В настоящее время проводится проверка", - сказал представитель пресс-службы.

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Тэги: ХАБАРОВСК, АВТОБУС, АВАРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]