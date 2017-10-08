Автобус с 44 пассажирами перевернулся на трассе в Хабаровском крае, есть пострадавший

Пассажирский автобус, следовавший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, перевернулся, пострадала женщина, сообщает МВД.

"В автобусе находилось 44 пассажира, пострадала 70-летняя женщина. Её госпитализировали с травмой средней степени тяжести", - сообщил агентству " Интерфакс - Дальний Восток" в воскресенье представитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Остальные пассажиры не пострадали, уточнил собеседник агентства.

"По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулём. В настоящее время проводится проверка", - сказал представитель пресс-службы.