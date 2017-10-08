Правительство Испании готово принять все законодательные меры для сохранения Каталонии в составе страны - Рахой

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в воскресенье заявил, что испанское правительство не допустит отделения Каталонии от страны и сделает все для сохранения национального единства.
"Испания не распадется, и национальное единство сохранится. Мы применим все инструменты, которые нам дает законодательство", - сказал он в интервью испанской газете "Паис".
"Мы помешаем тому, чтобы независимость произошла, и я могу сказать с абсолютной откровенностью, что ее не будет", - добавил премьер.
При этом М.Рахой призвал каталонцев к возвращению в правовое поле и отметил, что проблема Каталонии стала "битвой за Европу".
"Это битва за Европу. В 2012 году Испания вела бой за евро. И мы, европейцы выиграли. Сейчас идет бой за европейские ценности, и мы должны выиграть его", - подчеркнул испанский премьер.
Кроме того, М.Рахой напомнил, что конституция Испании 1978 года предусматривала самый большой за всю историю страны уровень самоуправления, и "это стало большим пактом между испанцами, в котором все должны были уступить".
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.
Мадрид объявил, что не намерен вести переговоры с Барселоной из-за того, что считает этот референдум нелегитимным.
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