Грузия за год увеличила экспорт вина на 63%, поставки в РФ выросли почти вдвое

Грузия в январе-сентябре 2017 года экспортировала 52,7 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 5,4% больше, чем за весь 2016 год, сообщает Национальное агентство вина Минсельхоза республики.

Выручка от экспорта вина, который осуществлялся в 45 стран, за девять месяцев текущего года увеличилась на 55% - до $116 млн.

По информации ведомства, поставки вина в Россию выросли на 95% - до 33 млн 243,2 тыс. бутылок (63,1% общего объема экспорта вина). Это на 6 млн 21,1 тыс. бутылок, или на 22,1% больше, чем было поставлено из Грузии на российский рынок за весь 2016 год.

В пятерку основных импортеров грузинского вина также входят Китай (5 млн 537,3 тыс. бутылок), Украина (5 млн 322,7 тыс. бутылок), Казахстан (2 млн 44,1 тыс. бутылок) и Польша (1 млн 869,9 тыс. бутылок). Далее следуют Латвия, Белоруссия, США, Германия, Израиль, Монголия, Франция, Азербайджан, другие страны.

Кроме того, в январе-сентябре этого года Грузия экспортировала в 22 страны 11 млн 354,4 тыс. бутылок бренди (0,5 литра), что на 89% превысило показатель января-сентября прошлого года, выручка от этого напитка составила $25 млн (рост на 84%).

Наряду с вином и бренди, республика также поставляла на внешний рынок чачу, виноматериалы и коньячный спирт. Общий доход от их реализации за 9 месяцев составил $194 млн (рост на 54%).

Грузия в 2016 году экспортировала около 50 млн бутылок виноградного вина - на 38% больше, чем годом ранее. В том числе поставки в Россию в прошлом году увеличились на 48,7% - до 27 млн 222,1 тыс. бутылок (54,4% общего объема экспорта).

Россия, которая традиционно являлась основным импортером грузинского вина, в 2006 году вводила запрет на поставки винной продукции из Грузии из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.