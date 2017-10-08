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Дальнее зарубежье 08.10.2017 14:46

Великобритания поставила Латвии 65 боевых разведывательных бронемашин

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получили из Великобритании 65 из 123 предусмотренных боевых разведывательных гусеничных бронемашин, сообщили в воскресенье агентству BNS в пресс-службе министерства обороны республики.

Проект механизации пехотной бригады сухопутных сил НВС разделен на несколько этапов и очередей. В его рамках планируется поставить в общей сложности 123 единицы бронетехники, первые из них были поставлены в Латвию осенью 2015 года.

Предназначенная для создания механизированного подразделения бронетехника перед поставкой из Великобритании проходит капитальный ремонт и модернизацию. Поставки запланированы до 2020 года.

В основную сумму договора включены полное обновление и капремонт 123 платформ, запчасти и обучение латвийских специалистов, что обойдется в общей сложности в 39,418 млн фунтов (46,6 млн евро).

Платформы оснащаются современным оборудованием - системой противотанкового оружия "Spike", современнейшей классифицированной НАТО системой связи и командования. Дополнительно необходимо планировать закупку боеприпасов для 30-миллиметровых орудий-пулеметов, противотанковых ракет, обучающего симулятора. Поэтому общая сумма закупки составит 209,607 млн евро.

Расходы на строительство предусмотренной для бронетехники инфраструктуры для хранения, чистки и обслуживания этой техники составят 9,411 млн евро. Содержание техники, оружия и систем управления и предусмотренной для них инфраструктуры обойдется в 18,596 млн евро, обучение - в 2,048 млн евро, расходы на персонал составят 9,853 млн евро. Таким образом, общие расходы проекта механизации в последующие 10 лет исчисляются в 249,515 млн евро.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВОЕНТЕХНИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]