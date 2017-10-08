Великобритания поставила Латвии 65 боевых разведывательных бронемашин

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получили из Великобритании 65 из 123 предусмотренных боевых разведывательных гусеничных бронемашин, сообщили в воскресенье агентству BNS в пресс-службе министерства обороны республики.
Проект механизации пехотной бригады сухопутных сил НВС разделен на несколько этапов и очередей. В его рамках планируется поставить в общей сложности 123 единицы бронетехники, первые из них были поставлены в Латвию осенью 2015 года.
Предназначенная для создания механизированного подразделения бронетехника перед поставкой из Великобритании проходит капитальный ремонт и модернизацию. Поставки запланированы до 2020 года.
В основную сумму договора включены полное обновление и капремонт 123 платформ, запчасти и обучение латвийских специалистов, что обойдется в общей сложности в 39,418 млн фунтов (46,6 млн евро).
Платформы оснащаются современным оборудованием - системой противотанкового оружия "Spike", современнейшей классифицированной НАТО системой связи и командования. Дополнительно необходимо планировать закупку боеприпасов для 30-миллиметровых орудий-пулеметов, противотанковых ракет, обучающего симулятора. Поэтому общая сумма закупки составит 209,607 млн евро.
Расходы на строительство предусмотренной для бронетехники инфраструктуры для хранения, чистки и обслуживания этой техники составят 9,411 млн евро. Содержание техники, оружия и систем управления и предусмотренной для них инфраструктуры обойдется в 18,596 млн евро, обучение - в 2,048 млн евро, расходы на персонал составят 9,853 млн евро. Таким образом, общие расходы проекта механизации в последующие 10 лет исчисляются в 249,515 млн евро.
Конфликты на пространстве ГУАМ должны быть решены в рамках территориальной целостности стран – глава МИД Азербайджана
В Барселоне проходит многотысячная демонстрация в поддержку единства Испании
Баку и Минск проведут обсуждения по вопросам военного сотрудничества
Минналогов Азербайджана за 9 месяцев увеличило налоговые сборы в госбюджет на 6%
Азербайджано-австралийский бизнес-форум пройдет в Баку во второй декаде октября
MBNP Азербайджана аннулировала лицензию страховщика "Башак Инам" и назначила временного администратора в компанию
Автобус с 44 пассажирами перевернулся на трассе в Хабаровском крае, есть пострадавший
Автобус с туристами перевернулся в турецкой Анталье, есть жертвы
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу
В Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали учителей. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»