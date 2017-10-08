Трамп намерен дать шанс достижению мира между Израилем и палестинцами до переноса американского посольства

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим должно быть осуществлено лишь после очередной попытки урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами.

"Я хочу дать шанс (урегулировать конфликт - ИФ) до того, как мы перенесем наше посольство в Иерусалим", - сказал американский президент в интервью Майку Хакаби в эфире телеканала TBN.

"Если мы сможем достичь мира между Израилем и Палестиной, то, я думаю, это в итоге приведет к миру на всем Ближнем Востоке", - подчеркнул Д.Трамп.

При этом американский лидер отметил, что в настоящее время его администрация подготавливает план по урегулированию конфликта между двумя сторонами.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим одобрили члены Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон стал откладывать реализацию закона. Такой же политики придерживались президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Согласно закону, президент США раз в полгода принимает решение о том, продлевать ли вето на перенос посольства. Последний раз этим правом воспользовался Б.Обама в октябре 2016 года.

Д.Трамп в период предвыборной кампании обещал реализовать закон о переносе посольства в Иерусалим, однако пока что не стал предпринимать этот шаг.