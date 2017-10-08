Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 22° Завтра 14° 24° 10 Окт 17° 23° 11 Окт 14° 19°

Дальнее зарубежье 08.10.2017 15:07

Трамп намерен дать шанс достижению мира между Израилем и палестинцами до переноса американского посольства

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим должно быть осуществлено лишь после очередной попытки урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами.

"Я хочу дать шанс (урегулировать конфликт - ИФ) до того, как мы перенесем наше посольство в Иерусалим", - сказал американский президент в интервью Майку Хакаби в эфире телеканала TBN.

"Если мы сможем достичь мира между Израилем и Палестиной, то, я думаю, это в итоге приведет к миру на всем Ближнем Востоке", - подчеркнул Д.Трамп.

При этом американский лидер отметил, что в настоящее время его администрация подготавливает план по урегулированию конфликта между двумя сторонами.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим одобрили члены Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон стал откладывать реализацию закона. Такой же политики придерживались президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Согласно закону, президент США раз в полгода принимает решение о том, продлевать ли вето на перенос посольства. Последний раз этим правом воспользовался Б.Обама в октябре 2016 года.

Д.Трамп в период предвыборной кампании обещал реализовать закон о переносе посольства в Иерусалим, однако пока что не стал предпринимать этот шаг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТРАМП, ПОСОЛЬСТВО


Похожие новости


После выступления Трампа Нетаньяху заявил, что никогда не слышал столь смелой речи в ООН Трамп пообещал Нетаньяху, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия Трамп намерен продлить вето на перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим - СМИ Санкции против тех, что поддерживает иранскую ракетную программу, подтверждают нерушимость союза США и Израиля - Трамп Трамп высказался за вето США в СБ ООН при рассмотрении резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля Трамп пожертвовал $10 тыс. на нужды израильского поселения на Западном берегу реки Иордан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]