Спикер парламента Ирака отправляется в Эрбиль для встречи с главой Иракского Курдистана

Председатель парламента Ирака Салим аль-Джабури проведет встречу с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани, передает в воскресенье курдский телеканал "Рудау".

По данным телеканала, С.аль-Джабури уже вылетел из Багдада в Эрбиль. Детали встречи главы иракского парламента и М.Барзани, которая состоится позднее в воскресенье, пока не уточняются.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. "За" его независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. Багдад называет референдум нелегальным.