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Дальнее зарубежье 08.10.2017 16:00

Спикер парламента Ирака отправляется в Эрбиль для встречи с главой Иракского Курдистана

Председатель парламента Ирака Салим аль-Джабури проведет встречу с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани, передает в воскресенье курдский телеканал "Рудау".

По данным телеканала, С.аль-Джабури уже вылетел из Багдада в Эрбиль. Детали встречи главы иракского парламента и М.Барзани, которая состоится позднее в воскресенье, пока не уточняются.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. "За" его независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. Багдад называет референдум нелегальным.

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Тэги: ИРАК, ПАРЛАМЕНТ, СПИКЕР, КУРДИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]