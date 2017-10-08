Баку и Минск проведут обсуждения по вопросам военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов начал в воскресенье официальный визит в Беларусь.
«В рамках официального визита в Беларусь, который осуществляется по приглашению Министра обороны этой страны, генерал-лейтенанта Андрея Равкова, З.Гасанов проведет встречи с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Беларуси, а также посетит предприятия военно-промышленного комплекса», - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития и расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросы безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
А.Азизов
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