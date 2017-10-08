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Внешняя политика 08.10.2017 14:36

В Барселоне проходит многотысячная демонстрация в поддержку единства Испании

Десятки тысяч человек вышли на улицы Барселоны, выступая против независимости Каталонии от Испании, передает в воскресенье телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, многие митингующие несут в руках как испанские, так и каталонские флаги. Помимо этого, демонстранты выкрикивают лозунги "Я - испанец" и "Каталония - это Испания".

Накануне демонстрации в поддержку единства Испании прошли и в других городах страны, в том числе в Мадриде.

Ранее в воскресенье премьер Испании Мариано Рахой заявил, что испанское правительство не допустит отделения Каталонии от страны и сделает все для сохранения национального единства.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Мадрид объявил, что не намерен вести переговоры с Барселоной из-за того, что считает этот референдум нелегитимным.

Несмотря на это, местные политики, которые выступают за независимость региона, собираются в понедельник 9 октября начать пленарную сессию парламента Каталонии для обсуждения последствий референдума.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, ЕДИНСТВО, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]