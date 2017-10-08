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Дальнее зарубежье 08.10.2017 15:05

Турция обеспечит безопасность в Идлибе, будет сотрудничать с Россией по этому вопросу - премьер Йылдырым

Глава правительства Турции Бинали Йылдырым заявил о намерении турецких властей координировать свои действия с Россией в городе Идлиб в Сирии, передает в воскресенье сайт газеты "Сабах".

"Мы обеспечим безопасность в Идлибе и мы будем сотрудничать с Россией по этому вопросу", - сказал турецкий премьер, выступая перед членами Партии справедливости и развития.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "начале серьезной операции в Идлибе". При этом Р.Т.Эрдоган отметил, что в настоящее время турецких военнослужащих в Идлибе нет.

5 октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что представители Анкары, Москвы и Тегерана ведут активные обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где учреждена одна из четырех зон деэскалации.

"В последние недели, в особенности последние несколько дней, с российской и иранской стороной ведутся активные обсуждения по Идлибу. В них участвуют представители МИД, Генштаба и Национальной разведывательной организации Турции", - сказал И.Калын, которого цитировали в минувший четверг турецкие СМИ.

По словам пресс-секретаря, в центре обсуждений находится вопрос о том, как именно будет реализовываться соглашение по зоне деэскалации в Идлибе, достигнутое на последней встрече по Сирии в Астане в прошлом месяце.

"Общие рамки вопроса уже проработаны. В ближайшие дни в этом направлении будут предприняты конкретные шаги", - сказал тогда И.Калын.

Он сообщил, что "по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе будут дислоцированы турецкие силы, а с внешней стороны - российские военнослужащие".

По словам пресс-секретаря, в позициях Турции, России и Ирана по будущему Сирии имеют место определенные расхождения, которые связаны с сохранением режима президента Башара Асада.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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