Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении комплексов Patriot

Власти Турции заинтересованы в приобретении у США комплексов противоракетной обороны Patriot, передает в воскресенье интернет-портал газеты "Сабах" со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.

"Для нас главными условиями сделки купли-продажи (оборонных комплексов - ИФ) являются передача технологий и совместное производство", - цитирует издание чиновника.

Помимо этого, "Сабах" приводит слова члена Республиканской народной партии Турции Озтюрка Йылмаза, который заявил, что вопрос о покупке комплексов ПРО у США был поднят Анкарой около двух-трех недель назад.

В середине сентября было достигнуто соглашение о поставке Анкаре российским систем противовоздушной обороны С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара перечислила первый взнос за эти ракетные системы, поставки которых начнутся в течение двух лет.