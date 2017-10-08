Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении комплексов Patriot

Власти Турции заинтересованы в приобретении у США комплексов противоракетной обороны Patriot, передает в воскресенье интернет-портал газеты "Сабах" со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.
"Для нас главными условиями сделки купли-продажи (оборонных комплексов - ИФ) являются передача технологий и совместное производство", - цитирует издание чиновника.
Помимо этого, "Сабах" приводит слова члена Республиканской народной партии Турции Озтюрка Йылмаза, который заявил, что вопрос о покупке комплексов ПРО у США был поднят Анкарой около двух-трех недель назад.
В середине сентября было достигнуто соглашение о поставке Анкаре российским систем противовоздушной обороны С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара перечислила первый взнос за эти ракетные системы, поставки которых начнутся в течение двух лет.
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