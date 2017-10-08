США и Южная Корея расширили разведку против КНДР - СМИ

На фоне растущей напряженности на Корейском полуострове и в ожидании очередного провокационного пуска баллистической ракеты Пхеньяном Соединенные Штаты и Южная Корея резко расширили разведку против КНДР, сообщили в воскресенье южнокорейские СМИ, ссылаясь на военный источник в Сеуле.
По его словам, пока каких-либо однозначных признаков предстоящего пуска баллистических ракет нет. "Однако некоторые действия в этом направлении постоянно фиксируются на ракетных объектах и базах, - сказал он. - Мы проводим активную разведку и поддерживаем готовность развернутых сил".
Командование вооруженных сил США на Корейском полуострове расширило операции своих стратегических высотных разведывательных самолетов U-2S, а Южная Корея увеличила количество полетов своих разведчиков RC-800 и RF-16, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-737 и патрульных противолодочных самолетов P-3C, добавил он. За территорией Северной Кореи активное наблюдение также ведут наземные и морские радары в ожидании возможных пусков ракет.
Кроме того, вблизи Северной Кореи практически ежедневно осуществляют полеты стратегические разведывательные самолеты ВВС США RC-135S Cobra Ball, предназначенные для обнаружения пусков и отслеживания траекторий полетов баллистических ракет. Вдоль военно-демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей многочасовые наблюдательные полеты совершают также американские маловысотные многофункциональные разведывательные самолеты DHC-7, которые курсируют на высоте не более 3-4 тыс. метров и в 20-30 км от границы.
На минувшей неделе южнокорейская и американская разведки зафиксировали вывоз баллистических ракет с центра исследований и разработок ракетной техники, расположенного в районе Саным-дон на севере Пхеньяна, в район стартовых позиций. Предполагается, что ими являются либо баллистические ракеты среднего радиуса действия "Хвансон-12", либо межконтинентальные баллистические ракеты "Хвансон-14", которые производятся на данном предприятии.
Южнокорейские власти полагают, что КНДР может пойти на очередной провокационный пуск баллистических ракет в годовщину первого ядерного испытания, проведенного Пхеньяном 9 октября 2006 года, или основания правящей Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться 10 октября.
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