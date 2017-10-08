Президент Украины подписал законы о пенсионной реформе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что президент страны Петр Порошенко подписал принятые Верховной Радой законы о пенсионной реформе.

"Президент Петр Порошенко подписал законопроекты по пенсионной реформе", - написал премьер на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье днем.

По его словам, все пенсионеры уже в октябре получат "новые увеличенные пенсии".

Как сообщалось, 3 октября Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение "осовременивания пенсий" с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.