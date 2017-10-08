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Транспорт и связь 08.10.2017 20:11

Открытие ж/д Баку-Тбилиси-Карс намечено на 30 октября – глава МИД Азербайджана

Официальная церемония открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) намечена на 30 октября, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Официальное открытие железной дороги БТК состоится 30 октября", - сказал Э.Мамедъяров в Тбилиси на встрече с главой МИД Грузии Михеилом Джанелидзе.

По его словам, церемония открытия БТК пройдет в Баку.

Как сообщалось, Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Ранее министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.

«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.

А.Азизов

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Тэги: БТК, ОТКРЫТИЕ, ДАТА


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Открытие ж/д Баку-Тбилиси-Карс намечено на конец октября – глава АЖД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]