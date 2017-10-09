Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 24° Завтра 16° 23° 11 Окт 14° 19° 12 Окт 14° 19°

Внешняя политика 09.10.2017 07:49

Министр обороны Азербайджана ознакомился с боевой техникой, производимой ВПК Беларуси

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил предприятие оборонной промышленности и военный полигон Беларуси.

"Азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и другой продукцией военного назначения, производимой военной промышленностью Беларуси, а также поинтересовалась вооружением и военной техникой, способной повысить военную мощь азербайджанской армии", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в воскресенье начался официальный визит З.Гасанова в Беларусь. В рамках визита, который осуществляется по приглашению министра обороны Беларуси Андрея Равкова, З.Гасанов проведет встречи с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Беларуси, а также посетит предприятия военно-промышленного комплекса.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития и расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросы безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ВПК, ОЗНАКОМЛЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]