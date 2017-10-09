Министр обороны Азербайджана ознакомился с боевой техникой, производимой ВПК Беларуси

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил предприятие оборонной промышленности и военный полигон Беларуси.
"Азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и другой продукцией военного назначения, производимой военной промышленностью Беларуси, а также поинтересовалась вооружением и военной техникой, способной повысить военную мощь азербайджанской армии", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Как сообщалось ранее, в воскресенье начался официальный визит З.Гасанова в Беларусь. В рамках визита, который осуществляется по приглашению министра обороны Беларуси Андрея Равкова, З.Гасанов проведет встречи с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Беларуси, а также посетит предприятия военно-промышленного комплекса.
В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития и расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросы безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
А.Азизов
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