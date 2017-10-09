В Азербайджане в ДТП с участием Mercedes и КАМАЗа погибли 3 человека - СМИ

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Сабирабадском районе Азербайджана, сообщает местное агентство APA.
"ДТП произошло в результате столкновения легкового автомобиля марки Mercedes с грузовым автомобилем КАМАЗ. В ДТП погибли 3 человека", - отмечает агентство.
Кроме этого, в ДТП пострадали два человека, которые помещены в реанимацию больницы г.Ширван.
Подробности аварии не приводятся.
А.Азизов
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