В Азербайджане в ДТП с участием Mercedes и КАМАЗа погибли 3 человека - СМИ

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Сабирабадском районе Азербайджана, сообщает местное агентство APA.

"ДТП произошло в результате столкновения легкового автомобиля марки Mercedes с грузовым автомобилем КАМАЗ. В ДТП погибли 3 человека", - отмечает агентство.

Кроме этого, в ДТП пострадали два человека, которые помещены в реанимацию больницы г.Ширван.

Подробности аварии не приводятся.

А.Азизов