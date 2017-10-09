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Происшествия 09.10.2017 08:37

В Азербайджане в ДТП с участием Mercedes и КАМАЗа погибли 3 человека - СМИ

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Сабирабадском районе Азербайджана, сообщает местное агентство APA.

"ДТП произошло в результате столкновения легкового автомобиля марки Mercedes с грузовым автомобилем КАМАЗ. В ДТП погибли 3 человека", - отмечает агентство.

Кроме этого, в ДТП пострадали два человека, которые помещены в реанимацию больницы г.Ширван.

Подробности аварии не приводятся.

А.Азизов

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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]