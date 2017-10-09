АИФ отбирает страховщика для медстрахования сотрудников

ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) объявил тендер на отбор страховой компании для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
Согласно тендерному объявлению, участники тендера должны представить банковские сведения по своему финансовому положению за последний год, финансовую отчетность за 2016 год, подтвержденную аудиторским заключением, справку налоговых органов об отсутствии долгов по налоговым и прочим обязательным платежам.
Страховые компании, заинтересованные в участии в тендере, также должны представить в тендерную комиссию сведения о корпоративных клиентах, которым предоставлялись услуги по медицинскому страхованию.
Победитель тендера на ДМС должен будет оказывать эти услуги в течение 12 месяцев.
Госпошлина на участие в тендере составляет 100 манатов. Прием предложений по тендеру будет проводиться до 23 ноября. Вскрытие тендерных предложений состоится 24 ноября.
В настоящее время работники АИФ по ДМС застрахованы в СК PASHA Sigorta.
АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.
А.Азизов
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