СК AtaSigorta застраховала сотрудников ГЭЦ по ДМС

Страховая компания AtaSigorta застраховала сотрудников Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).
"AtaSigorta 5 октября объявлена победителем соответствующего тендера. С ней заключен договор на оказание услуг по ДМС сотрудников центра", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре.
AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана, оказывает услуги по 28 видам страхования. Уставный капитал компании составляет 12,4 млн манатов.
А.Азизов
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