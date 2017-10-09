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Инфраструктура и тендеры 09.10.2017 09:14

СК AtaSigorta застраховала сотрудников ГЭЦ по ДМС

Страховая компания AtaSigorta застраховала сотрудников Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).

"AtaSigorta 5 октября объявлена победителем соответствующего тендера. С ней заключен договор на оказание услуг по ДМС сотрудников центра", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана, оказывает услуги по 28 видам страхования. Уставный капитал компании составляет 12,4 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: ЦЕНТР, СОТРУДНИКИ, ДМС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]