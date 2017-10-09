Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 24° Завтра 16° 23° 11 Окт 14° 19° 12 Окт 14° 19°

Дальнее зарубежье 09.10.2017 09:15

Южная Корея не отмечает признаков подготовки КНДР к новому ядерному испытанию - СМИ

В настоящее время отсутствуют признаки, которые могут свидетельствовать о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию, сообщили в понедельник южнокорейские СМИ со ссылками на военные источники страны.

"Мы не фиксируем признаков провокаций со стороны Северной Кореи в ближайшее время. Мы продолжаем осуществлять усиленный контроль над любым развитием ситуации", - заявил один из источников на условиях анонимности.

СМИ отмечают, что в мониторинге обстановки на Корейском полуострове и, в частности, в КНДР, постоянно принимают участие США, привлекая к этому разведывательные самолеты.

Ранее западные СМИ выступали с предположениями, что Пхеньян может осуществить новый ядерный взрыв или же ракетный пуск, приурочив такие действия к 72-й годовщине Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖОРЕЯ, КНДР, АТОМ, ИСПЫТАНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]