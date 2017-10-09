Южная Корея не отмечает признаков подготовки КНДР к новому ядерному испытанию - СМИ

В настоящее время отсутствуют признаки, которые могут свидетельствовать о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию, сообщили в понедельник южнокорейские СМИ со ссылками на военные источники страны.
"Мы не фиксируем признаков провокаций со стороны Северной Кореи в ближайшее время. Мы продолжаем осуществлять усиленный контроль над любым развитием ситуации", - заявил один из источников на условиях анонимности.
СМИ отмечают, что в мониторинге обстановки на Корейском полуострове и, в частности, в КНДР, постоянно принимают участие США, привлекая к этому разведывательные самолеты.
Ранее западные СМИ выступали с предположениями, что Пхеньян может осуществить новый ядерный взрыв или же ракетный пуск, приурочив такие действия к 72-й годовщине Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться во вторник.
Министр обороны Азербайджана ознакомился с боевой техникой, производимой ВПК Беларуси
Конфликты на пространстве ГУАМ должны быть решены в рамках территориальной целостности стран – глава МИД Азербайджана
В Барселоне проходит многотысячная демонстрация в поддержку единства Испании
СК AtaSigorta застраховала сотрудников ГЭЦ по ДМС
АИФ отбирает страховщика для медстрахования сотрудников
Открытие ж/д Баку-Тбилиси-Карс намечено на 30 октября – глава МИД Азербайджана
В Азербайджане в ДТП с участием Mercedes и КАМАЗа погибли 3 человека - СМИ
Автобус с 44 пассажирами перевернулся на трассе в Хабаровском крае, есть пострадавший
Автобус с туристами перевернулся в турецкой Анталье, есть жертвы
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»