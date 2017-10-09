Жертвами автоаварии на юге Киргизии стали пять человек, еще пятеро пострадали

В Джалал-Абадской области (юг Киргизии) пять человек погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения легковой автомашины "Хонда Фит" и большегрузным автомобилем "Вольво", сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Киргизии.

По словам сотрудника пресс-службы, автоавария произошла днем в воскресение на 423 километре автодороги Бишкек - Ош в районе города Кара-Куль.

"В результате столкновения на месте погибли три человека, еще двое скончались по дороге в больницу, все они находились в "Хонде", пятеро пострадавших, по предварительным данным, были в грузовой машине", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в УВД Джалал-Абадской области заявили, что по факту аварии назначены все необходимые экспертизы, возбуждено уголовное дело.

В УВД отмечают, что количество ДТП в области и в Киргизии увеличивается с каждым днем, главной причиной этого является отсутствие должного опыта у водителей.

"В ДТП в основном попадают водители, чей стаж вождения составляет от трех до пяти лет, на первом месте нарушений - превышение скорости и выезд на встречную полосу", - сказал представитель УВД.

В Киргизии проблема резкого роста аварийности на дорогах с человеческими жертвами в августе стала темой для обсуждения Совета безопасности, рекомендовавшему правительству в срочном порядке рассмотреть вопрос усиления ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Курировал эти вопросы сначала в Совбезе, а потом в правительстве вице-премьер Темир Джумакадыров, погибший 7 октября в ДТП. Автомобиль, в котором Т.Джумакадыров ехал в служебную командировку в Талас, столкнулся с "КамАЗом".