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09.10.2017 09:25

ПРЕСС-РЕЛИЗ

9 октября с.г. (начало – в 16:00 часов) в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится открытие выставки «Спутник - 60», посвященной 60-летию запуска в СССР первого искусственного спутника Земли и начала космической эры человечества. Она организована совместно с Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос».

В открытии выставки примут участие представители Госкорпорации «Роскосмос», Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике, Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Национальной академии наук Азербайджана, Азербайджанского технического университета, Национальной академии авиации Азербайджана, организаций российских соотечественников Азербайджана.

На следующей день, 10 октября (начало – в 15:00 часов) состоится встреча с космонавтом-испытателем «Роскосмоса», участником 50-й экспедиции на Международную космическую станцию Сергеем Рыжиковым.

Выставка будет проходить в РИКЦ до 27 октября 2017 года.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected].

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]