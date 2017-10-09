Пресс-релиз

9 октября с.г. (начало – в 16:00 часов) в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится открытие выставки «Спутник - 60», посвященной 60-летию запуска в СССР первого искусственного спутника Земли и начала космической эры человечества. Она организована совместно с Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос».
В открытии выставки примут участие представители Госкорпорации «Роскосмос», Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике, Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Национальной академии наук Азербайджана, Азербайджанского технического университета, Национальной академии авиации Азербайджана, организаций российских соотечественников Азербайджана.
На следующей день, 10 октября (начало – в 15:00 часов) состоится встреча с космонавтом-испытателем «Роскосмоса», участником 50-й экспедиции на Международную космическую станцию Сергеем Рыжиковым.
Выставка будет проходить в РИКЦ до 27 октября 2017 года.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected].
Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку
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