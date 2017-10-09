Совет старейшин Туркменистана будет преобразован в Народный совет - президент

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Совета старейшин в понедельник заявил, что пойдет на встречу пожеланиям об изменении юридического статуса совета и преобразовании совещательного органа в Народный совет, сообщают туркменские СМИ.

"Это позволит входить в этот орган людям из всех слоев населения, обеспечит большую вовлеченность граждан страны в политическую жизнь страны", - сказал глава государства, отметив, что данные шаги предпринимаются с целью совершенствования деятельности совета и расширения функций.

Совет старейшин Туркменистана - один из основных институтов устройства туркменского общества, имеющий многовековую историю. В настоящее время Совет старейшин Туркменистана организует свою работу на общественных началах и проходит в виде собрания, по результатам которого простым большинством голосов при открытом голосовании принимается решение, которое имеет совещательный характер, отмечают туркменские СМИ.

В состав Совета старейшин входят представители всех велаятов (областей) страны и столицы. Для участия в каждом заседании отбираются кандидаты в возрасте старше 60-ти лет и имеющие трудовой стаж не менее 25-ти лет.

Кроме того, на заседания Совета старейшин приглашаются послы Туркменистана за рубежом, иностранные гости, в том числе руководители аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств и миссий, крупнейших международных организаций, представители СМИ.

Заседания Совета старейшин созываются по необходимости, но не менее одного раза в год, по предложению президента страны. Совет старейшин поочередно проходит во всех велаятах Туркменистана и в Ашхабаде.