Совет старейшин Туркменистана будет преобразован в Народный совет - президент

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Совета старейшин в понедельник заявил, что пойдет на встречу пожеланиям об изменении юридического статуса совета и преобразовании совещательного органа в Народный совет, сообщают туркменские СМИ.
"Это позволит входить в этот орган людям из всех слоев населения, обеспечит большую вовлеченность граждан страны в политическую жизнь страны", - сказал глава государства, отметив, что данные шаги предпринимаются с целью совершенствования деятельности совета и расширения функций.
Совет старейшин Туркменистана - один из основных институтов устройства туркменского общества, имеющий многовековую историю. В настоящее время Совет старейшин Туркменистана организует свою работу на общественных началах и проходит в виде собрания, по результатам которого простым большинством голосов при открытом голосовании принимается решение, которое имеет совещательный характер, отмечают туркменские СМИ.
В состав Совета старейшин входят представители всех велаятов (областей) страны и столицы. Для участия в каждом заседании отбираются кандидаты в возрасте старше 60-ти лет и имеющие трудовой стаж не менее 25-ти лет.
Кроме того, на заседания Совета старейшин приглашаются послы Туркменистана за рубежом, иностранные гости, в том числе руководители аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств и миссий, крупнейших международных организаций, представители СМИ.
Заседания Совета старейшин созываются по необходимости, но не менее одного раза в год, по предложению президента страны. Совет старейшин поочередно проходит во всех велаятах Туркменистана и в Ашхабаде.
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