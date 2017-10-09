НАТО считает обязательным полное выполнение соглашения по ядерной программе Тегерана - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что альянс считает необходимым выполнение соглашения по иранской ядерной программе и поддерживает усилия в этом направлении.

"Я всегда подчеркивал (важность - ИФ) полного выполнения соглашения: соглашения будет работать, только если оно выполняется в полном объеме", - сказал он на пленарной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте.

По словам Й.Столтенберга, альянс в данный момент содействует реализации данного соглашения.

Генсек напомнил, что соглашение не имеет отношения к ракетной программе Тегерана, и к проблемам, вызывающим беспокойство альянса, включая связи Ирана с террористическими организациями и "дестабилизирующую активность в других странах".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил на встрече с военным руководством, что близок к тому, чтобы объявить свое решение по поводу сделки с Ираном, действия которого "не соответствуют духу этого соглашения".

"Вы очень скоро услышите об Иране", - сказал президент.

Газета "Вашингтон пост" написала на прошлой неделе, что Д.Трамп намеревается вскоре сделать заявление о том, что соглашение по ядерной программе Тегерана противоречит интересам США, и таким образом, начать процесс выхода из соглашения.