НАТО считает обязательным полное выполнение соглашения по ядерной программе Тегерана - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что альянс считает необходимым выполнение соглашения по иранской ядерной программе и поддерживает усилия в этом направлении.
"Я всегда подчеркивал (важность - ИФ) полного выполнения соглашения: соглашения будет работать, только если оно выполняется в полном объеме", - сказал он на пленарной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте.
По словам Й.Столтенберга, альянс в данный момент содействует реализации данного соглашения.
Генсек напомнил, что соглашение не имеет отношения к ракетной программе Тегерана, и к проблемам, вызывающим беспокойство альянса, включая связи Ирана с террористическими организациями и "дестабилизирующую активность в других странах".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил на встрече с военным руководством, что близок к тому, чтобы объявить свое решение по поводу сделки с Ираном, действия которого "не соответствуют духу этого соглашения".
"Вы очень скоро услышите об Иране", - сказал президент.
Газета "Вашингтон пост" написала на прошлой неделе, что Д.Трамп намеревается вскоре сделать заявление о том, что соглашение по ядерной программе Тегерана противоречит интересам США, и таким образом, начать процесс выхода из соглашения.
Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров по Карабаху - Алиев
Министр обороны Азербайджана отмечает высокое качество вооружения и техники белорусского производства
ВТС Белоруссии и Азербайджана не нарушает международных соглашений - Лукашенко
Бизнес-форум Азербайджан – страны Персидского залива пройдет в Баку на следующей неделе
Statoil открыла месторождение нефти с запасами 130 млн баррелей на британском шельфе
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 9 пострадали - МВД
В Азербайджане в ДТП с участием Mercedes и КАМАЗа погибли 3 человека - СМИ
Автобус с 44 пассажирами перевернулся на трассе в Хабаровском крае, есть пострадавший
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»