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Дальнее зарубежье 09.10.2017 13:17

НАТО считает обязательным полное выполнение соглашения по ядерной программе Тегерана - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что альянс считает необходимым выполнение соглашения по иранской ядерной программе и поддерживает усилия в этом направлении.

"Я всегда подчеркивал (важность - ИФ) полного выполнения соглашения: соглашения будет работать, только если оно выполняется в полном объеме", - сказал он на пленарной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте.

По словам Й.Столтенберга, альянс в данный момент содействует реализации данного соглашения.

Генсек напомнил, что соглашение не имеет отношения к ракетной программе Тегерана, и к проблемам, вызывающим беспокойство альянса, включая связи Ирана с террористическими организациями и "дестабилизирующую активность в других странах".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил на встрече с военным руководством, что близок к тому, чтобы объявить свое решение по поводу сделки с Ираном, действия которого "не соответствуют духу этого соглашения".

"Вы очень скоро услышите об Иране", - сказал президент.

Газета "Вашингтон пост" написала на прошлой неделе, что Д.Трамп намеревается вскоре сделать заявление о том, что соглашение по ядерной программе Тегерана противоречит интересам США, и таким образом, начать процесс выхода из соглашения.

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Тэги: НАТО, ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]