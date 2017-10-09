Фруктовые соки Азербайджана до декабря будут рекламироваться на канале «Россия 24»

Реклама товаров азербайджанского производства началась на федеральном канале «Россия 24», сообщает пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.

«На канале «Россия 24» началась демонстрация рекламных роликов о производимой в Азербайджане продукции», - сказано в сообщении.

На канале «Россия 24» с 5 октября начали рекламировать азербайджанские фрукты и фруктовые соки. Рекламная акция продлится до 30 ноября.

«Рекламные ролики подготовлены съемочной группой, посетившей летом фруктовые сады и перерабатывающие предприятие в различных регионах Азербайджана», - сообщает пресс-служба Минэкономики.

С рекламными роликами можно ознакомиться по нижеследующим ссылкам: https://youtu.be/mLZmVioEZuM и https://youtu.be/y49osYkhtyw.

Съемки и распространение рекламных роликов финансируются государством.

Р.Бабаев