Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9953 RUR   0.0292 GBR   2.2267 TRY   0.4581

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 16° 23° 11 Окт 14° 19° 12 Окт 14° 19°

Бизнес и законодательство 09.10.2017 12:52

Фруктовые соки Азербайджана до декабря будут рекламироваться на канале «Россия 24»

Реклама товаров азербайджанского производства началась на федеральном канале «Россия 24», сообщает пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.

«На канале «Россия 24» началась демонстрация рекламных роликов о производимой в Азербайджане продукции», - сказано в сообщении.

На канале «Россия 24» с 5 октября начали рекламировать азербайджанские фрукты и фруктовые соки. Рекламная акция продлится до 30 ноября.

«Рекламные ролики подготовлены съемочной группой, посетившей летом фруктовые сады и перерабатывающие предприятие в различных регионах Азербайджана», - сообщает пресс-служба Минэкономики.

С рекламными роликами можно ознакомиться по нижеследующим ссылкам: https://youtu.be/mLZmVioEZuM и https://youtu.be/y49osYkhtyw.

Съемки и распространение рекламных роликов финансируются государством.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ, РЕКЛАМА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]