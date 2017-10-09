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Дальнее зарубежье 09.10.2017 13:41

В Пакистане задержан зять экс-премьера страны Наваза Шарифа в рамках расследования дела о коррупции

Зять бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа Мухаммад Сафдар был задержан в понедельник в Исламабаде сотрудниками антикоррупционного ведомства - Национального бюро учета и контроля Пакистана, сообщают местные СМИ.

По информации СМИ, М.Сафдара задержали в аэропорту пакистанской столицы после его возращения из Лондона.

Пакистанское антикоррупционное ведомство ведет расследование в отношении Н.Шарифа и членов его семьи, которых подозревают в участии в коррупционных схемах и в сокрытии доходов.

Ранее зять экс-премьера Пакистана не явился на судебные слушания в рамках этого дела, после чего суд выдал орден на арест М.Сафдара.

Верховный суд Пакистана в июле 2017 года отстранил Н.Шарифа от должности премьер-министра страны в связи с расследованием против него и его семьи, начатым из-за причастности его сыновей к так называемым "Панамским документам".

Н.Шариф и члены его семьи все обвинения опровергают и считают их политически мотивированными.

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Тэги: ПАКИСТАН, ЭКС/ПРЕМЬЕР, РОДСТВЕННИК, КОРРУПЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]