В Пакистане задержан зять экс-премьера страны Наваза Шарифа в рамках расследования дела о коррупции

Зять бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа Мухаммад Сафдар был задержан в понедельник в Исламабаде сотрудниками антикоррупционного ведомства - Национального бюро учета и контроля Пакистана, сообщают местные СМИ.
По информации СМИ, М.Сафдара задержали в аэропорту пакистанской столицы после его возращения из Лондона.
Пакистанское антикоррупционное ведомство ведет расследование в отношении Н.Шарифа и членов его семьи, которых подозревают в участии в коррупционных схемах и в сокрытии доходов.
Ранее зять экс-премьера Пакистана не явился на судебные слушания в рамках этого дела, после чего суд выдал орден на арест М.Сафдара.
Верховный суд Пакистана в июле 2017 года отстранил Н.Шарифа от должности премьер-министра страны в связи с расследованием против него и его семьи, начатым из-за причастности его сыновей к так называемым "Панамским документам".
Н.Шариф и члены его семьи все обвинения опровергают и считают их политически мотивированными.
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