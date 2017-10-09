Глава Минфина ФРГ видит риски для мировой экономики в росте объемов ликвидности и долговой нагрузки

Растущие объемы ликвидности и долговой нагрузки несут в себе главный риск для мировой экономики, считает министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.
В.Шойбле, возглавлявший Минфин ФРГ в течение последних восьми лет, видит опасность формирования новых "пузырей" на финансовых рынках из-за вливаний мировых центробанков, составивших триллионы долларов.
В интервью газете Financial Times В.Шойбле также предупредил о наличии рисков для стабильности экономики еврозоны. Наибольшую угрозу несут в себе банки, которым в наследство от кризиса достались крупные объемы безнадежных долгов на балансах, заявил он.
"Экономисты по всему миру опасаются растущих рисков, возникающих из-за аккумуляции все более и более крупных объемов ликвидности, а также роста государственного и частного долга. Я сам также опасаюсь этого", - сказал министр.
В.Шойбле покидает пост министра финансов Германии, чтобы занять должность спикера Бундестага.
Встреча Еврогруппы, которая пройдет в понедельник, станет последней для В.Шойбле в качестве министра финансов Германии. Многим он запомнился как один из наиболее активных приверженцев политики жесткой бюджетной экономии в еврозоне, однако не менее известна его приверженность евроинтеграции.
Говоря о ситуации в Великобритании, В.Шойбле отметил, что Brexit показал, насколько "глупо слушать демагогов, заявляющих о том, что страна платит слишком много Европе".
"В этом плане Великобритания сделала много для европейской интеграции", - заявил он.
В защиту политики бюджетной экономии В.Шойбле привел ситуацию в ФРГ. Нынешний экономический бум в Германии при росте потребительского спроса и инвестиций, а также низкой безработице - показатель экономической политики, приоритетом которой является соблюдение правил и уклонение от бюджетных дефицитов, отметил он.
Бюджет Германии является сбалансированным с 2014 года, пишет FT.
В.Шойбле занимает пост министра финансов Германии с 2009 года. При этом по продолжительности службы в Бундестаге он является рекордсменом, впервые он был избран в нижнюю палату немецкого парламента 45 лет назад - в 1972 году.
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