Германский альянс ХДС/ХСС намерен снизить годичный лимит беженцев до 200 тысяч человек - СМИ

Возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и его союзная партия Христианско-социальный союз (ХСС) договорились о показателях максимального числа беженцев, которых страна может принять в год, сообщает в понедельник немецкая газета "Бильд".

По данным издания, альянс ХДС/ХСС намерен сократить верхний лимит беженцев до 200 тыс. человек.

При этом генеральный секретарь ХСС Андреас Шойер отметил, что данный лимит может быть изменен решением бундестага.

Издание напоминает, что ФРГ приняла с 2015 по 2016 годы более 1 млн мигрантов.