ВТС Белоруссии и Азербайджана не нарушает международных соглашений - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в понедельник в Минске с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым заявил, что военно-техническое сотрудничество (ВТС) между двумя странами ведется в рамках международных правовых норм.

"Не хочу ни перед кем оправдываться, какой характер носит наше сотрудничество. Хочу только сказать одно, что наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности и ООН в целом. Мы суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств", - сказал А.Лукашенко.

Президент Белоруссии также подчеркнул братский характер отношений между народами двух стран. "Мы были в одной стране. У нас к азербайджанцам вообще нет никаких претензий. Мы с великим уважением относимся к ним. И, самое главное, я хорошо помню, что в трудные времена ваш президент всегда подставлял плечо белорусскому государству", - сказал А.Лукашенко.

"Мы это все очень хорошо помним и готовы - если мы что-то сможем сделать для Азербайджана - это сделать для того, чтобы ваш народ жил в безопасности, государство развивалось, а Азербайджан и народ его был благополучным, чтобы доходы населения росли и чтобы азербайджанцы были еще богаче. Мы будем преследовать только эти благородные цели", - добавил президент Белоруссии.

"И, естественно, чтобы Азербайджан себя чувствовал точно так, как Беларусь - спокойно, надежно, надо крепить оборону. Ничего нового. Поэтому мы вместе с вами работаем в этом плане и будем продолжать работать", - подчеркнул А.Лукашенко.

Глава белорусского государства также особо отметил его дружеские отношения президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и попросил передать ему самые добрые пожелания. "Думаю, в ближайшее время мы встретимся, у нас будет возможность поговорить на разные темы", - сказал он.

В свою очередь З.Гасанов поблагодарил белорусского лидера за возможность встречи, несмотря на плотный график. "Это мы оцениваем как уважение к нашему президенту, народу, нашей стране", - подчеркнул глава Минобороны Азербайджана.

Министр передал А.Лукашенко наилучшие пожелания и слова приветствия от президента Азербайджана. "Он особо отметил наши отношения - между вами, между народами. В Азербайджане любят Беларусь и любят Вас, с уважением относятся к вашей стране. У нас очень тесные связи во всех областях. Вы абсолютно правы, что у нас есть чему учиться друг у друга", - сказал З.Гасанов.