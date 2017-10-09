Министр обороны Азербайджана отмечает высокое качество вооружения и техники белорусского производства

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отмечает высокое качество вооружения и техники белорусского производства.

"Военно-техническое сотрудничество мы оцениваем очень высоко. Это отменное белорусское качество. Вооруженные Силы Азербайджана пользуются вооружением и техникой белорусского производства, и я с полной ответственностью заявляю, что это высококачественное вооружение и оборудование военного предназначения. В этом вопросе мы считаем, что у нас есть еще возможности расширить сотрудничество. Конкретику мы обговаривали с соответствующими должностными лицами", - заявил З.Гасанов журналистам в Минске, сообщает БЕЛТА.

Министр дал высокую оценку итогам встречи с главой белорусского государства, на которой по всем обсужденным вопросам "был дан зеленый свет". "Мы будем в этом плане в военной сфере сотрудничать еще больше и конкретно", - отметил он.

З.Гасанов также подчеркнул дружественный характер отношений между Беларусью и Азербайджаном. "Как и в других областях, в военной сфере сотрудничество у нас тоже активно развивается. Это и вопросы обмена опытом, военного строительства, военно-техническое сотрудничество", - сказал министр.

А.Азизов