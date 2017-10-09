Министр обороны Азербайджана отмечает высокое качество вооружения и техники белорусского производства

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отмечает высокое качество вооружения и техники белорусского производства.
"Военно-техническое сотрудничество мы оцениваем очень высоко. Это отменное белорусское качество. Вооруженные Силы Азербайджана пользуются вооружением и техникой белорусского производства, и я с полной ответственностью заявляю, что это высококачественное вооружение и оборудование военного предназначения. В этом вопросе мы считаем, что у нас есть еще возможности расширить сотрудничество. Конкретику мы обговаривали с соответствующими должностными лицами", - заявил З.Гасанов журналистам в Минске, сообщает БЕЛТА.
Министр дал высокую оценку итогам встречи с главой белорусского государства, на которой по всем обсужденным вопросам "был дан зеленый свет". "Мы будем в этом плане в военной сфере сотрудничать еще больше и конкретно", - отметил он.
З.Гасанов также подчеркнул дружественный характер отношений между Беларусью и Азербайджаном. "Как и в других областях, в военной сфере сотрудничество у нас тоже активно развивается. Это и вопросы обмена опытом, военного строительства, военно-техническое сотрудничество", - сказал министр.
А.Азизов
Бизнес-форум Азербайджан – страны Персидского залива пройдет в Баку на следующей неделе
Statoil открыла месторождение нефти с запасами 130 млн баррелей на британском шельфе
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 9 пострадали - МВД
В Азербайджане в ДТП с участием Mercedes и КАМАЗа погибли 3 человека - СМИ
Автобус с 44 пассажирами перевернулся на трассе в Хабаровском крае, есть пострадавший
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Россия подпишет договор о стратегическом партнерстве с Туркменией
К учению в рамках ОДКБ привлечено свыше 2,5 тыс.военнослужащих
Глава ФРБ Нью-Йорка спас Пуэрто-Рико от дефицита наличности, прислав самолет с деньгами - СМИ
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»